Dirut PT Taspen! Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Pemerintah

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM,ENDE---Direktur Utama PT. Taspen Persero, Iqbal Latanro mengatakan dengan adanya kantor PT Taspen Cabang Ende yang baru diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga Pemda.

Hal ini dikatakan Direktur Utama PT. Taspen Persero, Iqbal Latanro pada saat peresmian Kantor Taspen (Persero) Cabang Ende, Rabu (7/11/2018).

“Keberadaan kantor yang baru akan bernilai apabila diikuti dengan pelayanan yang juga baik kepada para peserta,”ujarnya.

Dikatakan Taspen sebagai badan usaha milik negara mengelola program pensiunan, tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Adapun Program TASPEN meliputi Program THT (PP 25 Tahun 1981, PP No 20 Tahun 2013), Program Pensiun (UU No 11 Tahun 1969), program JKK dan JKM (PP No 70 Tahun 2015 dan PP No 66 Tahun 2017).

Peserta program Taspen, PNS pusat dan daerah, pejabat negara, anggota DPRD dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Jumlah peserta 6,7 juta orang per Oktober 2018. Peserta aktif 4,1 juta orang. Peserta pensiuan 2,6 juta orang. Jumlah peserta Taspen cabang Ende 61.317. per Oktober 2018. Jumlah peserta Taspen Cabang Ende 61.317 orang per Oktober 2018 : Peserta aktif 42.515 orang, peserta pensiun 18.802 orang.

Dikatakan baru saja TASPEN mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik menuju informatif yang didapatkan dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dalam rangka ajang tahunan Keterbukaan informasi Badan Publik Tahun 2018 Kategori Badan Usaha Milik Negara.

Beberapa waktu lalu, TASPEN meresmikan gedung baru untuk Kantor Cabang di wilayah paling Utara Indonesia, yaitu KC Tarakan dan saat ini, dilakukan peresmian gedung baru Kantor Cabang di wilayah Selatan Indonesia.

Itu menjadi bukti bahwa TASPEN sangat serius dalam meningkatkan pelayanan kepada para peserta dengan membuka Kantor Cabang di wilayah – wilayah paling ujung Indonesia.

Tahun ini TASPEN juga dalam proses peningkatan pelayanan pembayaran kepada pensiunan dengan melakukan digitalisasi, yang menghasilkan produk yang dinamakan Taspen Smard sebagai pengganti KARIP dan kemudahan dalam proses otentikasi.

Salah satu kemudahan dengan adanya Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pensiun adalah otentikasi biometrik dengan menggunakan smardphone masing – masing peserta, sehingga peserta tidak perlu lagi datang secara periodik ke bank atau kantor pos untuk melakukan otentikasi.

Terkait kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 beberapa waktu lalu. TASPEN sebagai penjamin tabungan hari tua dan jaminan kematian akan membayarkan hak para Aparatur Sipil Negara yang menjadi korban dalam musibah tersebut.

“Terima kasih kepada Bupati Ende dan seluruh Pimpinan pemerintahan daerah yang telah membantu sehingga terwujudnya gedung baru Kantor TASPEN Cabang Ende,”ujarnya. (*)