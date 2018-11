POS-KUPANG.COM - BTS rebut 5 dari 22 penghargaan 2018 MBC PLUS x Genie Music Awards, army makin bangga pada RM dkk.

Digelar Selasa (6/102/2018), berikut ini daftar pemenang 2018MGA, Mulai dari Wanna One, BTS hingga TWICE, ada idol favoritmu?

Acara penghargaan 2018 MBC PLUS x Genie Music Awards (#2018MGA) telah selesai diselenggarakan.

Pada tanggal 6 November, acara penghargaan 2018 MGA diselenggarakan di Namdong Gymnasium di Incheon.

Ada banyak artis Korea papan atas yang hadir memeriahkan acara ini.

Bahkan ada musisi internasional yang turut hadir mengisi acara dan berduet dengan idol grup Korea, BTS.

Siapa lagi kalau bukan Charlie Puth.

Tak hanya mengisi acara, para musisi ini juga berhasil membawa pulang penghargaan dalam acara tersebut.

* Berikut daftar pemenangnya :

1. Discovery of the Year - Celeb Five