Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Bali United, Madura Utd vs PSM di Liga 1 2018

POS-KUPANG.COM - Jadwal siaran langsung Liga 1 2018 akan mulai bergulir Minggu (28/10/2018).

Di pekan 28 Liga 1 2018, Persib Bandung yang pekan lalu harus lengser dari puncak klasemen akan menjamu Bali United pada Selasa (30/10/2018) dan disiarkan langsung Indosiar.

Sementara pemuncak klasemen sementara Liga 1 2018 PSM Makassar akan melawat ke Madura United Senin (29/10/2018) nanti.

Baca: Dua Pria Ini Nekat Selundupkan Calon TKW Asal Nekmese Kabupaten Kupang

Baca: Alumni Teknik Informatika Unwira Bertemu Mahasiswa

Baca: Penutupan Mabim Jurusan PTK Undana Berlangsung Meriah

Laga yang cukup berat mengingat Madura United dalam misi bangkit usai mengalami rentetan hasil buruk dalam beberapa pertandingan terakhir.

Sementara Persija Jakarta akan menjamu Barito Putera Selasa (30/10/2018) mendatang. Laga pekan 28 Liga 1 2018 sendiri akan dibuka laga Arema FC vs PSMS Medan Minggu (28/10/2018) yang disiarkan langsung Indosiar pada pukul 15.30 WIB.

Sumber: instagram/liga1match

Jadwal siaran langsung Liga 1 Pekan 28 :

Minggu, 28 Oktober 2018

Arema FC vs PSMS Medan | 15:30 WIB (Indosiar)

Mitra Kukar vs PSIS | 15:30 WIB (Ochannel)

PS Tira vs Persela | 18:30 WIB (Streaming vidio.com)