Bersiap, BTS dan Steve Aoki Umumkan Kolaborasi Terbaru Mereka, "Waste It On Me"

POS-KUPANG.COM - Boyband yang sedang naik daun BTS akan segera berkolaborasi dengan Steve Aoki!

Ini akan menjadi kolaborasi ketika BTS dan Steve Aoki.

Dilansir dari Koreaboo, Steve Aoki mengungumkan jika dia akan segera berkolaborasi dengan BTS bertajuk "Waste It On Me".

Melalui video yang ia unggah, Steve Aoki mengungumkan rencana kolaborasi mereka.

Pengunguman resmi dari Steve Aoki ini membuat ARMY atau fans BTS menemukan papan reklame lengkap dengan kata-kata "BTS dan STEVE AOKI".

ARMY pun membuat pratinjau lagu sebelum rilis dengan men-tweet hastag, #WasteItOnMe.

Karya ini tentu akan ditunggu para penggemar karena ini akan menjadi lagu ketiga yang digarap BTS dan Steve Aoki sejak 'MIC Drop Remix' dan 'The Truth Untold'.

BTS dan Steve Aoki (Koreaboo)

VIDEO: BTS Rilis Teaser Emosional 'Burn The Stage: The Movie'

Boyband asal Korea BTS telah resmi merilis trailer untuk film terbaru mereka, "Burn the Stage: The Movie"

Pada tanggal 24 Oktober, BTS memberikan cuplikan film dokumenter terbaru mereka kepada penggemar.