Pangeran Harry dan Meghan Menyewa Mantan Pengasuh Bayi Keluarga Clooney! Ini Ceritanya

POS KUPANG.COM - - Seorang pengasuh bayi super asal Amerika disewa untuk mengasuh bayi Meghan Markle.

Namanya Connie Simpson yang juga pernah membantu mengasuh anak kembar George dan Amal Clooney, demikian menurut salah satu sumber dilansir Daily Mail, Minggu.

Simpson dari Alabama AS yang dijuluki "Nanny Connie" itu juga pernah bekerja pada sejumlah selebritis papan atas seperti pasangan Justin Timberlake dan Jessica Biel, serta keluarga Matt Damon.



Dia telah membesarkan 250 bayi sepanjang 30 tahun karirnya.



Pasangan Duke dan Duchess of Sussex itu mengumumkan mereka sedang mengandung minggu lalu.



The Sunday Star yang dikutip Daily Mail melaporkan Nanny Connie direkomendasikan pada Meghan-Harry oleh keluarga Clooney.



Ibunya Meghan, Doria Ragland akan mengasuh sang bayi bersama Nanny Connie yang akan bertindak sebagai pelatih bagi keluarga kerajaan.



"Bayi itu nanti tak akan berpikir kalau ibunya adalah Meghan Markle, atau Meghan Markle adalah istri seorang pangeran dan pewaris tahta. Mereka hanya akan dikenal oleh sang bayi sebagai pemberi susu dan yang memberinya kenyamanan," kata Nanny Connie.



Pengasuh profesional itu telah menulis sebuah buku berjudul "The Nanny Connie Way: Rahasia Mahir Jadi Orangtua dalam Empat Bulan Pertama", yang diterbitkan awal tahun ini.



Bukunya mencakup menyusui, stres ibu baru, waktu mandi dan tidur untuk bayi.



Dia mengatakan, hal terpenting yang Meghan dapat berikan kepada bayi itu adalah dirinya sendiri, dan cintanya sebagai seorang ibu, meskipun Meghan akan "kewalahan" pada awalnya.



Ketika bayi itu diumumkan awal pekan ini, Istana mengatakan Doria sangat senang dengan berita indah itu dan dia berharap dapat menyambut cucunya yang pertama.



Namun sang ayah, Tuan Markle diasingkan dari Meghan beberapa hari sebelum Pernikahan Kerajaan pada bulan Mei setelah menutup telepon Pangeran Harry.



Sang pangeran meneleponnya untuk memarahinya karena bekerja sama dengan para paparazzi dengan berpose saat fiting baju untuk pernikahan.



Namun, dia kemarin mengatakan bahwa putrinya akan menjadi ibu yang luar biasa.



Dia berkata, "Saya tidak terkejut dengan pengumuman bayi itu. Meghan mencintai anak-anak dan dia dan Harry telah berbicara tentang menginginkan sebuah keluarga sejak awal."



"Saya bahagia untuk mereka berdua. Hal pertama yang saya pikirkan adalah memegang Meghan di tangan saya sebagai bayi yang baru lahir 37 tahun yang lalu."



“Aku berpikir, putriku sedang melahirkan. Itu adalah momen yang sangat membanggakan."



Pasangan kerajaan itu saat ini sedang berada di Australia dalam sebuah tur mengunjungi Anzac Memorial yang baru di Hyde Park, Sydney.



Di sisi lain, Nanny Connie belum memastikan apakah dia sudah dipekerjakan oleh keluarga kerajaan itu. (*)