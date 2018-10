Intip Yuk! 10 OST Drama Korea Populer Ini Paling Sering Dicari, Favoritmu Ada?

POS-KUPANG.COM - Intip Yuk! 10 OST Drama Korea Populer Ini Paling Sering Dicari Sejak Pemutaran Pertama, Favoritmu Ada?

Original Soundtrack atau OST merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah drama Korea.

Bahkan, enggak sedikit dari kita yang selalu mendengar OST meskipun drama korea yang kita saksikan sudah selesai tayang.

Nah, kira-kita OST drama Korea apa saja sih yang paling sering dicari? Berikut 10 OST drama Korea yang paling sering dicari di Youtube!

Chen - Best Luck (It’s Okay that’s Love)

EXO CBX - For You (Scarlet Heart)

Baekhyun - Beautiful (EXO Next Door)

Gummy - You are My Everything (Descendants of the Sun)

Yoo Mi Rae - Always (Descendants of the Sun)

K-will - Talk Love (Descendants of the Sun)

Davichi - This Love (Descendants of the Sun)

Crush - Beautiful (Goblin)

Chen X Punch - Everytime (Descendants of the Sun)

Chanyeol X Punch - Stay with Me (Goblin)

Mana favoritmu? (*)





