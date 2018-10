POS-KUPANG.COM - Terungkap! Ini Alasan Kenapa YouTube Alami Server Down, Lihat Reaksi Netizen

Pada Rabu (17/10/2018), YouTube mengalami server down sehingga tak bisa diakses.

Tak hanya di Indonesia, hal ini dialami oleh seluruh pengguna di dunia, melansir Heavy.com

Kejadian ini membuat para netizen gelisah dan bingung.

Mereka pun meluapkan kekecewaannya hingga tagar #YouTubeDOWN trending di Twitter.

"Sebuah sejarah #youtubeisdown #Youtubedown." kicau @matriphe

@dulcedemure: "YOUTUBE DIED.. HOLY SH*T AHSKSKSKSJEKSKSHDEHHEHEU"

@aimikhalissa_: "KENAPA YOUTUBE TAKDAK? AKU NAK TENGOK MV BTS MACAM MANA???? #YouTubeDOWN"

Hingga kini masih belum diketahui penyebab YouTube down.

Meksipun begitu, akun resmi @TeamYouTube telah mengeluarkan pernyataan atas masalah ini.

"Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated."

*Terima kasih atas laporanmu tentang masalah akses YouTube, YouTube TV dan YouTube Music. Kami sedang berusaha memperbaikinya dan akan mengabarkan jika sudah benar. Kami minta maaf atas segala ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan akan terus mengabarkan."

Beberapa netizen mengaku sudah bisa mengakses laman YouTube dan timeline sudah muncul.

Tapi, video di YouTube masih belum bisa diputar.

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul YouTube Down Buat Netizen Gelisah, Begini Klarifikasi dari Pihak Team YouTube