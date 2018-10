POS-KUPANG.COM - Waspada! Ini Bahayanya Jika Kamu Suka Gonta-Ganti Bahan Bakar, Bisa Rusak Hingga Tak Berfungsi Lagi.

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax Series, Dex Series dan Biosolar nonsubsidi ditetapkan mengalami kenaikan oleh PT Pertamina (Persero), Rabu (10/10/2018) pukul 11.00 WIB.

Jenis-jenis BBM yang dimaksud adalah Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Biosolar non-PSO.

Kenaikan harga ini dipicu oleh naiknya harga minyak dunia mencapai 80 dolar per barel.

Khusus untuk area Jakarta dan sekitarnya, rincian harganya adalah sebagai berikut:

Pertamax Rp10.400 per liter,

Pertamax Turbo Rp12.250 per liter,

Pertamina Dex Rp11.850 per liter,

Dexlite Rp10.500 per liter,

Biosolar Non-PSO Rp9.800 per liter.





Kenaikan yang berkisar antara Rp900 hingga Rp2.100 tersebut tentu saja terasa sangat berat bagi sebagian masyarakat Indonesia.

Meski harta Pertamax naik, harga Pertalite tidak ikut naik. Ini yang membuat sebagian masyarakat mungkin ingin beralih dari Pertamax ke Pertalite.

Berbahayakah peralihan bahan bakar ini? Apa dampaknya pada kendaraan yang terbiasa menggunakan bahan bakar Pertamax menjadi Pertalite?

Sebenarnya penggunaan pertamax maupun pertalite sama baiknya, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan.