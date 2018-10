POS-KUPANG.COM - Harga BBM Naik? Coba 5 Trik Ini Agar Kamu Bisa Hemat BBM, Coba Deh!

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax Series, Dex Series dan Biosolar nonsubsidi ditetapkan mengalami kenaikan oleh PT Pertamina (Persero), Rabu (10/10/2018) pukul 11.00 WIB.

Jenis-jenis BBM yang dimaksud adalah Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Biosolar non-PSO.

Kenaikan yang dipicu oleh naiknya harga minyak dunia mencapai 80 dolar per barel tersebut dilegalkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 tahun 2018 Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014, Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM

Ketidakpastian Kenaikan Harga BBM Malah Bisa Memicu Penimbunan

Harga BBM Premium di Kupang Belum Naik

Masyarakat Senang Karena Harga BBM di Sabu dan Borong TIdak Lagi Mahal

"Atas ketentuan tersebut, maka Pertamina menetapkan penyesuaian harga," ujar External Communication Manager PT Pertamina Persero Arya Dwi Paramita dalam keterangan tertulis, Rabu siang, seperti dilansir dari kompas.com.

Khusus untuk area Jakarta dan sekitarnya, rincian harganya adalah sebagai berikut:

Pertamax Rp10.400 per liter,

Pertamax Turbo Rp12.250 per liter,

Pertamina Dex Rp11.850 per liter,

Dexlite Rp10.500 per liter,

Biosolar Non-PSO Rp9.800 per liter.

Kenaikan yang berkisar antara Rp900 hingga Rp2.100 tersebut tentu saja terasa sangat berat bagi sebagian masyarakat Indonesia.

Lalu langkah apa yang bisa kita lakukan agar kenaikan tersebut tidak terasa membebani?

Irit atau tidaknya konsumsi BBM sebenarnya dapat ditentukan dari perilaku pengendara mobil itu sendiri, selain oleh teknologi yang disematkan di kendaraan yang digunakan.