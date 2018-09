Daebak! V BTS & 4 Idol KPop ini Jadi 'Most Beautiful Man on Earth' versi Situs Populer Bulgaria

POS-KUPANG.COM - V BTS dan 4 idol pria Korea ini terpilih menjadi 'The Most Beautiful Man on Earth' oleh situs populer Bulgaria.

V BTS atau Taehyung mengambil tempat 'Most Beautiful Man on Earth' di Bulgaria. Baru-baru ini, situs wanita populer di Bulgaria, Dama.bg, mengumumkan 20 besar pria paling tampan di planet ini.

Mengutip dari situs tersebut, "Kami akui bahwa kami tidak akan pernah cukup melihat gambar-gambar indah pria-pria cantik. Inilah sebabnya kami telah menyiapkan bagian lain dari kenikmatan untuk mata Anda." Member BTS yang satu ini memang kerap disanjung berkat visualnya yang dianggap begitu indah, meski diketahui dirinya juga pasti jago dalam bernyanyi dan dance.

V BTS (Twitter/TAETAEYES1230, taehyungpic)

Sebelumnya, Taehyung sendiri pernah dipilih sebagai pria dengan wajah paling tampan versi TC Candler di tahun 2017 lalu.

Ia juga menjadi pria paling menarik di Asia.

Dia sekali lagi mengambil posisi teratas, mengalahkan bintang dunia terkenal lainnya, termasuk Jason Momoa yang berada di tempat kedua dan Armie Hammer di tempat ketiga.

Tapi tenang, Taehyung bukan satu-satunya idola K-pop yang masuk dalam daftar 20 besar.

Ada tiga bintang K-pop lainnya dalam daftar.

Sehun EXO (Koreaboo)

Jungkook BTS (Pintrest)

Ada EXO Sehun di posisi # 9, BTS Jungkook di peringkat # 13, dan Taeyang BIGBANG di # 19.

Jadi, apakah ada idola favorit kamu girls? (Tribunstyle.com/Tisa)

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul V BTS & 4 Idol Pria ini Didapuk Jadi 'Most Beautiful Man on Earth' Versi Situs Populer Bulgaria