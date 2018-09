POS-KUPANG.COM - Sukses Tampil di 3 Acara TV Fenomenal Amerika, Pidato 3 menit BTS siap disiarkan langsung GMA.

Good Morning America mengumumkan akan menayangkan liputan langsung pidato PBB BTS mendatang.

Pada Jumat (21/9/2018), acara televisi channel ABC ini menuliskan cuitan di Twitter bahwa ABC News Live akan menayangkan pidato BTS di 73rd General Assembly of the United Nations.

Seperti yang sudah dilaporkan sebelumnya, BTS diundang oleh PBB untuk tampil dan memberikan pidato 3 menit di markas PBB di New York City.

RM BTS Selalu Ungkapkan 9 Kalimat Ini, Maknanya Dalam Banget, Army Siap-Siap Baper

BTS dan Blackpink Rajai Peringkat Reputasi Brand Boyband dan Girlgrup di Bulan September

Dilansirdari allkpop, acara tersebut akan diselenggarakan pada 24 September 2018 pukul 12.00 waktu setempat.

Global pop sensation @BTS_twt will speak at the United Nations Monday at Noon in NYC to launch a new youth initiative called "Generation Unlimited."@GMA will carry the speech live on @ABCNewsLive, FB and @Twitter! http://gma.abc/2HNA1Wz #BTSonGMA #BTSARMY #BTS

ARMY Indonesia yang ingin menyaksikan siaran langsung pidato BTS di PBB bisa memantau akun Facebook atau Twitter ABC pada 25 September 2018 pukul 23.00 WIB.

Selain itu, BTS dijadwalkan untuk tampil di siaran langsung acara Good Morning America di New York Times Square pada 26 September 2018 waktu setempat.

Setelah menyelesaikan penampilannya di acara televisi tersebut, BTS akan menggelar konser selama dua hari di Prudential Center, Newark.

Kehadiran BTS ke markas PBB ini akan menandai untuk pertama kalinya boyband K-Pop diundang ke acara ceremonial.