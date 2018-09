POS-KUPANG.COM - Akun ini unggah video basah-basahan Jungkook dan V BTS, Army panik, ada yang rela mati.

BTS saat ini menjadi salah satu idol KPop yang berjaya di kancah internasional.

Prestasi demi prestasi terus diraup BTS yang beranggotakan 7 pria tampan ini.

Bahkan BTS menjadi artis asia konsernya ditonton artis-artis hollywood.

Music Video dan juga lagu-lagunya terus bertengger di tangga lagu.

Dilansir dari akun instagram dengan akun btstae dua member BTS yaitu Jungkook BTS dan juga V BTS tengah berada di satu tempat.

Mereka berdua terlihat basah kuyup seperti baru selesai berenang.

Langsung saja video singkat mereka ini langsung ditanggapi para penggemar atau para Army.

Beragam komentar muncul ada yang takut kehilangan ada juga yang terus mengagumi dua member BTS ini.

Berikut Komentar para Army.

yesim3794l love you so much