BTS “Love Yourself: Answer” dan “IDOL” Sudah 2 Minggu Bertengger di Billboard 200

POS-KUPANG.COM - Album kemasan terbaru BTS "Love Yourself: Answer" dan lagu berjudul "IDOL" mempertahankan tempat di tangga lagu Billboard minggu ini!

Billboard kini telah merilis grafiknya untuk pekan yang berakhir pada 15 September, dan "Love Yourself: Answer" BTS tetap berada di 10 teratas di bagan Billboard 200! Setelah memulai debutnya di No. 1 minggu lalu, album ini sekarang di No. 8.

Sementara itu pada grafik Hot 100, "IDOL" masuk di No. 81 setelah entri No. 11 minggu lalu.

"Love Yourself: Answer" mempertahankan Nomor 1 pada bagan Album Independen, dan mengambil posisi No. 4 di bagan Album Teratas. Album ini juga berada di No. 9 di chart Album Billboard Kanada, sementara "IDOL" mengambil No. 54 di Canadian Hot 100.

Pada chart Album Dunia minggu ini, BTS tetap berada di tiga tempat teratas, dengan "Love Yourself: Answer" sekali lagi di tempat pertama, diikuti oleh "Love Yourself: Tear" dan "Love Yourself: Her." Album Jepang mereka "Face Yourself "juga di No. 9.

"IDOL" juga tetap di No. 1 di chart World Digital Song Sales. BTS menempati posisi No. 2 pada bagan Artist 100, dan tetap di No. 1 di bagan Social 50.

Selamat untuk BTS!

