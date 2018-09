Drama Korea 100 Days My Prince

POS-KUPANG.COM - Drama Korea 100 Days My Prince Bakal Segera Tayang, Pastikan 3 Hal ini Kamu Ketahui

Drama Korea 100 Days My Prince akan segera tayang sebagai drama Senin-Selasa di tvN.

100 Days My Prince adalah sebuah drama Korea romantis yang mengambil latar dinasti Joseon.

Drama Korea ini menceritakan kisah cinta antara seorang putra mahkota yang mengalami amnesia dan seorang wanita yang dikucilkan di desanya karena kecilnya kemungkinannya untuk menikah.

100 Days My Prince diperankan oleh D.O EXO, Nam Ji Hyun, Han So Hee, dan masih banyak lagi.

D.O EXO akan memerankan tokoh Lee Yool yang merupakan seorang putera mahkota yang perfeksionis.

Tapi dia menderita cidera fatal dan jatuh dari tebing.

Saat itulah dia berubah menjadi Won Deuk yang merupakan orang tidak berguna.

Ini merupakan pertama kalinya D.O memerankan tokoh utama.

Sementara itu, Nam Ji Hyun akan memerankan tokoh wanita yang dikucilkan di desanya yang bernama Hong Shim.