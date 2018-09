POS-KUPANG.COM - Begini Reaksi Member BTS Saat Dikerjai Army, Suga Malah Membalasnya Seperti Ini

Para member BTS terus jadi korban prank para fans, begini cara savage Suga 'membalasnya', kocak!

Para member BTS belakangan menjadi korban prank penggemar mereka sendiri.

Jimin, Jin, Jungkook dan J-Hope menjadi korban prank fans yang menakut-nakuti mereka.

Nampaknya prank tersebut sudah sampai ke telinga member lainnya, Suga.

Uniknya, Suga tak ingin kalah dari para fans yang gemar mengerjai member lain.

Saat konser Love Yourself di LA hari ketiga (9/9/2018), Suga membalas dengan mengerjai balik para fans yang hadir.

Salah satu fancam penggemar berhasil merekam saat sesi bicara Suga di konser tersebut.

Namun tiba-tiba Suga berucap, "Wait, look at that, look at that" sembari menunjuk ke arah belakang para fans.

