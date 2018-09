VIDEO: BTS Rilis MV 'IDOL' Kolaborasi Bersama Nicki Minaj dan ARMY Saat Lakukan 'Idol Challenge'

POS-KUPANG.COM - Boyband asal Korea, BTS telah resmi comeback dengan album repackaged mereka, Love Yourself: Answer pada 24 Agustus lalu.

Lagu andalan BTS yang berjudul 'Idol' pun langsung ditonton jutaan kali di Youtube. Video klip 'Idol' ini pun memecahkan rekor karena ditonton lebih dari 45 juta kali dalam kurun waktu 24 jam di Youtube. Rekor ini sebelumnya dipegang oleh video klip Look What You Make Me Do milik Taylor Swift.

Kali ini, BTS kembali merilis versi terbaru dari video musik 'Idol'. Kali ini BTS terlihat menampilkan artis dan juga rapper Nicki Minaj dan yang lebih mengejutkan lagi, BTS menyelipkan rekaman para ARMY yang mengikuti #IDOLCHALLENGE yang sempat viral di media sosial!

Seperti apa sih MV 'Idol' milik BTS yang berkolaborasi dengan Nicki Minaj dan para ARMY? Yuk langsung lihat!

(pos-kupang.com/eflin rote)

Sayap BTS di Amerika semakin lebar saja!

Boyband yang satu ini memang sudah sangat populer di dunia dan berhasil menggebrak pasar musik Amerika.

Mereka satu-satunya grup Kpop yang tampil di pagelaran musik bergengsi di Amerika.

Yaitu American Music Awards dan Billboard Music Awards.

Kini, mereka juga sedang menginjakkan kaki di negara Paman Sam tersebut.

Mereka mengadakan konser di tempat yang bergengsi yaitu Staples Center hari ini, 6 September 2018 waktu setempat.