BERITA POPULER: Rencana Ahok Menikahi Polwan Mantan Ajudan Veronica Tan & Sosok Viktor Laiskodat

POS-KUPANG.COM - Baca kembali tiga berita populer Pos-Kupang.com edisi Rabu (5/9/2018).

Tiga berita populer tersebut diantaranya, tentang rencana pernikahan Ahok usai keluar dari penjara, sosok Viktor Laiskodat dan kedatangan Gubernur NTT yang baru di Kupang.

Berikut urain tiga berita populer di Pos-Kupang.com. Simak yuk!

1. Bebas Dari Penjara, Ahok Dikabarkan Akan Nikahi Polwan Mantan Ajudan Veronica Tan?

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dikabarkan akan menikah lagi selepas bebas dari penjara.

Informasi ini dilansir oleh media asing, Asian Times, dalam laporannya berjudul "Military minds aim to keep Widodo in power."

Laporan tersebut menyinggung kabar rencana pernikahan Ahok dalam paragraf terakhirnya.

"Mantan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok berencana mengajukan pembebasan bersyaratnya pada awal Desember mendatang. Prioritas pertama Purnama (Ahok) setelah keluar dari penjara adalah sesuatu yang jauh lebih personal. Itu adalah pernikahannya dengan polisi wanita yang sempat tertunda," tulis Asian Times.

Dalam artikel itu juga disebutkan, polwan yang bakal dinikahi Ahok adalah mantan pengawal eks istrinya, Veronica Tan.

Sebagaimana diketahui, Ahok kini berstatus sebagai duda, setelah resmi bercerai dari Veronica Tan sejak Rabu, 4 April 2018. Perceraian mereka diresmikan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.