Wannable Bersiap! Terungkap Wanna One Bakal Comeback dengan Album Terbaru, Catat Waktunya!

POS-KUPANG.COM - Kabar baik buat para Wannable (sebutan fans Wanna One). Wanna One, boyband asal Korea akan segera melakukan comeback!

Kesimpulan terbaru dari tur dunia mereka, Wanna One dikabarkan siap-siap untuk comeback.

Dilansir dari Soompi, perwakilan industri melaporkan (4/9/2018) jika Wanna One melakukan pemotretan pada akhir Agustus lalu.

Wanna One juga dikabarkan telah bekerja menentukan konsep album mereka selanjutnya.

Daftar trek dilaporkan telah dipilih saat anggota melakukan rekaman awal. Menurut laporan, album ini rencananya akan dirilis pada bulan November.

Sementara agensi mereka, Swing Entertainment menyatakan jika para member telah memulai persiapan untuk album terbaru mereka setelah menyelesaikan tur. "Mereka sedang mempersiapkan dengan cepat,".

Agensi juga membagikan jika waktu untuk Wanna One comeback belum dikonfirmasi.

BTS, Kisah di Balik Nama: Tak Bisa Dibayangkan Kalau Dipanggil dengan Nama Lain

Foto-foto Aib Jungkook Beredar, Ulah Para Member BTS saat Sang Magnae Ulang Tahun

Wanna One (soompi)

Wanna One merupakan boyband asal Korea yang memulai debut perdana mereka pada 7 Agustus 2018. Saat itu Wanna One debut setelah sebelas membernya terpilih dari reality show Produce 101 season 2.

Sejak memulai debut hingga sekarang, hampir semua single Wanna One merajai tangga lagu Korea Selatan. Musik Wanna One cenderung easy listening.

Lagu-lagu Wanna One diantaranya 1-1=0 (Nothing Without You), Energetic, Boomerang dan lainnya.

Siapa nih yang sudah tidak sabar lagi dengan comebacknya Wanna One?

(pos-kupang.com/eflin rote)