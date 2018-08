UEA-Korea Utara Tanpa Gol di Babak Pertama. Peluang Belum Hasilkan Gol

POS KUPANG.COM - Tim Nasional U-23 Uni Emirat Arab melawan Timnas U-23 Korea Utara masih imbang tanpa gol di babak pertama laga babak delapan besar cabang olahraga sepak bola putra Asian Games XVIII/2018, yang digelar di Stadion Pakansari, Cibinong-Bogor, Senin malam.

Kedua tim masih sama-sama berupaya membangun serangan dan menciptakan peluang, namun belum ada satu pun yang menghasilkan gol.

Penguasaan bola kedua tim juga tidak berbeda jauh yaitu 53 persen berbanding 47 persen antara UEA dan Korea Utara. Namun jika melihat statistik pada babak pertama, Korea Utara lebih unggul dalam melakukan percobaan tendangan dari sejumlah serangan yang dibangun.



Korea Utara melesakkan sembilan kali tendangan dengan tiga di antaranya mengarah ke gawang. Sementara UEA hanya melepaskan dua kali tendangan sepanjang babak pertama dan hanya satu yang terarah.



Namun permainan Korea Utara mulai terlihat pola serangannya pada 10 menit terakhir babak pertama. Peluang untuk menciptakan gol dimiliki oleh Song Il An yang mendapat bola muntah di depan gawang. Tapi sayang bola masih melambung di atas mistar gawang.



Pertandingan antara UEA melawan Korea Utara dipimpin oleh wasit asal Uzbekistan Aismov Aziz dan asisten wasit Ruslan Serazitdinov, dan asisten wasit Yuk Ming Lo dari Hong Kong.



Susunan pemain

UEA: Mohamed Alshamsi (GK), Ahmed Almehrzi (C), Salem Alsharji, Esmail Alali, Majid Salim, Khaled Aldhanhani, Ali Alyahyaee, Mohamad Alatas, Mohammed Almesmari, Shaheen Aldarmki, Zayed Alameri

Pelatih: Magiet Skorza



Korea Utara: Ju Hyok Kang, Song Il An, Un Chol Ri, Nam Il Kim, Kuk Bom Kim, Yong Thae Han, Yong Il Kim, Kuk Chol Kang, Chol Bom Kim, Kuk Chol Jang (C), Yu Song Kim.

Pelatih: Song Il Ju. (*)