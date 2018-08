POS-KUPANG.COM - Drama Korea Rich Man, Kisah Bos Arogan yang Jatuh Cinta Pada Wanita Miskin, Nyebelin dan Lucu Lho!

Bagi kamu yang suka kisah percintaan antara si miskin dan si kaya, Drama Korea Rich Man ini harus kamu tonton. Terutama bagi kamu pecinta KPop EXO.

Kenapa? Karena karakter utama dalam Drama Korea atau KDrama Rich Man (리치맨) dimainkan oleh aktris cantik H Yeon Soo dan Suho yang merupakan member EXO.

Drama Korea (Drakor) Rich Man ini berkisah tentang hubungan unik antara pria kaya dengan wanita miskin.

Drama Korea ini mirip dengan sebuah drama Jepang Rich Man Poor Woman yang pernah tayang di Fuji TV tahun 2012 silam.

Drama Korea yang disiarkan di chanel MBN, Dramax ini dirilis pada 9 Mei 2018 lalu. Terdiri dari 16 episode.

Rich Mn (Soompi)

Oh Chang Suk berperan sebagai Min tae joo, sang pendiri Next One.

Ia digambarkan sebagai sosok peria perfeksionis dan pribadi yang lembut.

Sedangkan Kim Ye Won akan menjadi adik Min Tae Joo yang bernama Min Tae Ra.

Lee Yoo-Chan (Suho) seorang CEO sekaligus programmer jenius di perusahaan IT bernama Next In.