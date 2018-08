Daebak! MV Fire Milik BTS Sukses Raih 400 Juta Viewers!

POS-KUPANG.COM - BTS kembali membuat sejarah baru untuk grupnya.

Yaitu dengan salah satu MV lawasnya, Fire.

Dari channel YouTube ibighit, MV Fire telah mendapatkan 400 juta viewers.

Dilansir Grid.ID dari Soompi, pada Sabtu (18/8/2018), pukul 11.05 KST, Fire resmi mendapatkan 400 juta viewers.

Fire adalah MV kedua BTS yang sukses mendapatkan 400 juta viewers.

Sebelum Fire, MV BTS yang telah mendapatkan 400 juta viewers adalah DNA.

Fire dirilis pada Mei 2016 dan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun 3 bulan untuk mendapatkan jumlah tersebut.

Sedangkan DNA adalah salah satu MV baru BTS di album seri Love Yourself.

DNA rilis pada 18 September 2017.

DNA merupakan title track untuk seri pertama Love Yourself, yaitu Love Yourself: Her.