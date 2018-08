Ada Lagu Apa di Album BTS LOVE YOURSELF: ANSWER? Army Ga Sabar Ya

POS-KUPANG.COM - Ada lagu apa di album BTS LOVE YOURSELF: ANSWER? Army pasti sudah ga sabar ya tur member BTS 25-26 Agustus 2018 mendatang.

Kabar gembira untuk Army di seluruh dunia. Yap BTS akhirnya segera comeback lagi di dunia K-Pop setelah sebelumnya sukses besar dengan mini album LOVE YOURSELF: TEAR.

Albun Love Yourself : Tear ini menjadi album paling laris di 2018.

Lewat fan cafe, BTS mengumumkan kalau mereka bakal rilis album LOVE YOURSELF: ANSWER pada tanggal 24 Agustus mendatang.

BTS memulai seri LOVE YOURSELF ini sejak 2017 lewat LOVE YOURSELF: HER.

Mereka juga pernah merilis video dengan judul Euphoria: Theme of Love Yourself: Wonder dengan menampilkan lagu yang dinyanyikan oleh sang maknae, Jungkook.

LOVE YOURSELF: ANSWER adalah album terakhir untuk seri LOVE YOURSELF.

LOVE YOURSELF: ANSWER adalah versi repackaged dari LOVE YOURSELF: TEAR.

BTS member (Koreaboo.com)

Jadi di versi repackaged nanti bakal ada lagu-lagu dari LOVE YOURSELF: TEAR ditambah dengan tujuh single baru.

Tujuh lagu baru BTS itu kira-kira apa saja ya?