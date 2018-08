Apakah Orang Lain Miliki Hubungan Seks yang Lebih Sering dari Anda? Hasil Studi Ipos Mengungkapnya

POS-KUPANG.COM - Kita membayangkan bahwa orang lain memiliki lebih banyak seks daripada kita. Alasan tertanam dalam naluri binatang kita - dan didorong oleh beberapa bias yang tidak disadari.

Penelitian menunjukkan bahwa kita berpikir kaum muda memiliki lebih banyak seks daripada yang mereka lakukan pada kenyataannya - dan pria memiliki pandangan yang cenderung miring tentang kehidupan seks para wanita muda.

Sebagai bagian dari studi jangka panjang Ipsos tentang kesalahan persepsi yang akan dirilis dalam sebuah buku baru, The Perils of Perception (Bahaya Persepsi), kami meminta orang-orang di Inggris dan AS untuk menebak seberapa sering orang berusia 18-29 tahun di negara mereka melakukan hubungan seks dalam empat minggu.

Rata-rata tebakan tentang pria muda di kedua negara adalah bahwa mereka melakukan hubungan seks 14 kali dalam sebulan terakhir. Tetapi jumlah sebenarnya hanya lima di Inggris dan empat di AS, menurut survei rinci perilaku seksual.

Tebakan kami akan berarti bahwa, rata-rata, pria muda berhubungan seks dua hari sekali - sekitar 180 kali setahun - dibandingkan dengan realitas duniawi sekitar 50 kali. Tetapi itu bukan kesalahan luar biasa dalam tebakan kami. Pria bahkan lebih liar ketika mereka menebak tentang kehidupan seks wanita muda, baik di AS maupun di Inggris.

Pria berpikir wanita muda memiliki jumlah seks yang luar biasa - 22 kali sebulan di Inggris, dan 23 kali sebulan di AS. Tebakan ini setara dengan rata-rata wanita muda yang berhubungan seks setiap hari kerja, ditambah dua atau tiga kali pada satu hari khusus setiap bulan. Kenyataannya, sekitar lima kali.

Seperti halnya banyak kesalahpahaman kami, penjelasan untuk ini akan menjadi cara berpikir dan apa yang kami sampaikan.

Kelangsungan hidup spesies kita secara harfiah tergantung pada seks. Namun itu adalah sarang kesalahpahaman. Tidak seperti banyak perilaku manusia inti lainnya, di mana kita bisa mendapatkan ide yang lebih baik dari norma-norma sosial dari pengamatan, seks sebagian besar terjadi di balik pintu-pintu yang tertutup rapat (dan jenis kelamin yang tersedia untuk pandangan umum bukanlah representasi norma yang sepenuhnya akurat).

Munculnya aplikasi kencan seperti Tinder dapat membuat kita berpikir kehidupan seks orang lain jauh lebih berwarna ( (Alamy)

Karena kami tidak memiliki akses ke banyak informasi perbandingan kehidupan nyata, kami beralih ke sumber 'otoritatif' lainnya: tempat bermain atau chat ruang ganti, survei yang meragukan, liputan media yang tidak menyenangkan dan porno. Ini memberikan contoh ekstrim dan anekdot yang cerdik yang mendistorsi pandangan kita tentang realitas.

Dalam survei yang sama, kami meminta orang-orang di tiga negara untuk menebak berapa banyak pasangan seksual di negara mereka pada saat mereka mencapai usia 45-54 tahun. Dalam hal ini, orang sebenarnya sangat akurat dalam menebak jumlah rata-rata mitra yang dilaporkan oleh pria.