Sutradara Joseph Khan Sebut BTS Itu Produk Operasi Plastik, Begini Reaksi Army

POS-KUPANG.COM - Sutradara video musik dan film Amerika Korea, Joseph Kahn, telah membalikkan mitos tentang K-pop BTS sebagai "produk operasi plastik."

Dilansir dari The Korea Times, Senin 13 Agustus 2018, Kahn, 45, mengunggah foto BTS di Twitter pada hari Kamis dan menulis: "Mereka semua memiliki operasi plastik. Mereka semua memakai lipstik. Seperti inilah orang-orang Asia Kaya Gila sebenarnya."

Sutradara, yang nama Koreanya adalah Ahn Jun-hee, lalu mengunggah Tweet lain yang mengatakan, "Asian Americans: STOP FEMINIZING OUR MEN. ASIANS ARE MACHO TOO. Asians: YOU NO WEAR LIPSTIC? WHY?").

Dia pernah mengklaim di media lain bahwa ia mencintai BTS, tetapi kemudian memposting artikel dari South China Morning Hong Kong dengan judul, "Pria Korea Selatan menjalani operasi plastik untuk mendapatkan penampilan 'anak cantik' dan fisik macho K-pop dan K-drama."

Kisah ini juga menampilkan gambar K-pop SHINee global.

Penggemar (Army) yang marah menuduh Khan menyebarkan rumor yang tidak bisa dibuktikan tentang BTS.

Fans juga marah pada sutradara ini karena mengklaim orang Asia tidak "maskulin."

Khan memulai debutnya sebagai sutradara pada tahun 2004 dengan film "Talk," dan telah berkolaborasi dengan banyak bintang Hollywood, termasuk Taylor Swift dan Maroon 5, untuk video musik mereka.

Sebelumnya diberitakan, pada tanggal 12 Agustus 2018 waktu setempat, BTS dan ARMY berhasil meraih penghargaan di ajang bergengsi Teen Choice Awards 2018 yang diselenggarakan di California.

ARMY berhasil menang melawan fans Taylor Swift, Fifth Harmonny, One Direction, BLACKPINK, dan CNCO.