BTS Ada di Puncak Tertinggi BoyGroup Brand untuk Bulan Agustus 2018, Susul Wanna One dan Seventeen

POS-KUPANG.COM - Kabar gembira untuk pencinta KPop, khusus BTS.

Menurut Korea Institute of Corporate Reputation, BTS berada di puncak berdasarkan data Agustus, diikuti oleh Wanna One and Seventeen.

88.496.475 lembar data diperiksa dari 10 Juli hingga 11 Agustus. BTS memiliki total 14.611.602, sedangkan Wanna One memiliki 10.576.045 dan Seventeen memiliki 5.052.401.

Baca: Mulai Berlangsung, Live Streaming MotoGP secara live di Trans 7 atau Link Live Streaming MotoGP.

Peringkat boy group berikutnya adalah EXO, BTOB, Big Bang, SHINee, Pentagon, iKON, NCT, WINNER, NU'EST W, Golden Child, B1A4, VIXX, The Boyz, ASTRO, INFINITE, 2PM, Super Junior, Stray Kids, SF9, IZ, B2ST, TVXQ, Shinhwa, UNB, Block B, F.T. Island, Highlight, MONSTA X, Sechskies, B.A.P, JBJ, VICTON, Noir, IN2IT, D-Crunch, BIGFLO, Vromance, Snuper, GOT7, BNF, VARSITY, HALO, Romeo, MXM, D.I.P, TREI, and ATEEZ.

Selamat untuk BTS!

Dapat Pujian

Di tengah fan manager Wanna One yang mendapatkan kritik keras karena melihat melalui ponsel penggemar, manajer penggemar Seventeen telah mendapatkan perhatian untuk alasan yang berlawanan.

Baca: LIVE Streaming Indonesia vs Taiwan Sepak Bola Asian Games 2018 di SCTV Pukul 19.00 WIB

Posting ini berjudul, "Look at this post, Wanna One's fan manager" (Lihatlah posting ini, fan manager Wanna One) dan tunjukkan fan manager Seventeen yang mengambil bunga Wonwoo sedang memegang - dan kemudian berikan kepadanya untuk menggigit di mulutnya.

Gigit bunga (AllKpop.com)

Dia melanjutkan perjalanannya bahkan tanpa tertawa, tetapi tindakannya memiliki S.Coups, kipas di depan Wonwoo, dan penggemar lainnya tertawa terbahak-bahak.

Meskipun dia tampaknya tidak lagi bekerja dengan Seventeen, Carats mengingatnya dengan penuh kasih sebagai seseorang yang memperhatikan apa yang diinginkan penggemar dan memperlakukan baik Seventeen maupun para fans dengan hormat.

Saat lain yang tak terlupakan adalah ketika dia mengambil telinga kelinci dari Junghan, tetapi ketika fans membuat suara kecewa, dia meletakkan telinga kembali padanya dan bahkan menegakkan kembali telinganya.

Netizens berkomentar, "Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang penggemar ... membuat artis mereka bersinar bagi para penggemar .. bukan apa yang manajer Wanna One lakukan," "Saya sangat merindukannya," "Saya pikir saya menjadi penggemar fan manager ini .. ", dan banyak lagi.

(allkpop.com)