Ong Seong Woo Wanna One

POS-KUPANG.COM - Kpop-Mukbang di Law of The Jungle, Ong Seong Woo Wanna One Bikin Rating Acara Meroket!

Nielsen Korea mengumumkan rating penonton untuk acara TV yang tayang pada 10 Agustus 2018.

Program Law of The Jungle SBS mencatat rating nasional sebanyak 11,4 persen di pertengahan keduanya.

Pertengahan kedua acara ini mendapatkan rating sebesar 12,1 persen di daerah metropolitan.

Sementara untuk rating tertinggi diperoleh dari wilayah Jeonju dengan 13,6 persen.

Dilansir Grid.ID dari soompi, rating puncak acara ini terjadi selama adegan mukbang Ong Seong Woo.

Member Wanna One ini membuktikan bahwa dirinya adalah member populer di antara pemain Law of The Jungle lain melalui reaksi lucunya.

Selama adegan tersebut, para pemain sudah kelaparan sepanjang hari saat Kim Byung Man membawakan mereka kelapa.

Ong Seong Woo meregangkan lehernya sambil menunggu gilirannya untuk makan.

Dia membuat semua pemain tertawa dengan perasaan mendalamnya terhadap makanan.