Hebat! Siswa SMA Ini Buat Aplikasi betaDonor, Mempertemukan Pendonor dengan yang Butuh Darah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Siswa SMA Kelas X, Audrey Salean, membuat aplikasi yang memudahkan masyarakat yang membutuhkan darah dengan pendonor darah secara cepat dan tepat.

Aplikasi ini namanya betaDonor. Aplikasi betaDonor akan dilaunching pada -17 Agustus 2018 bertepatan dengan donor darah untuk rekor Muri.

Audrey yang ditemui di Kupang, Sabtu (11/8/2018), didampingi Sekertaris Apindo NTT, Tony Angtariksa Dima, SE mengatakan Apindo ada pembinaan untuk start up aplikasi betaJual.Com dan didalamnya ada aplikasi betaDonor dimana Audrey adalah CEO BetaJual.

Audrey mengatakan, dia membuat aplikasi ini karena selama ini kalau ada masyarakat yang butuh darah selalu menyampaikan melalui media sosial, grup WA dan lainnya.

"Nah aplikasi ini mempertemukan yang butuh darah dengan Pendonor. Mereka bisa langsung menghubungi Pendonor karena di dalam aplikasi ini bisa diketahui juga lokasi pendonor . Selama ini kalau butuh darah maka orang akan menyampaikan di facebook, grup WA dan lainnya. Ada kemudahan untuk mencari Pendonor," katanya.

Di dalam aplikasi ini ada pilihan golongan darah dan siapa saja Pendonor yang dibutuhkan yang dekat dan bisa dihubungi atau berbasis geo location

Audrey mengatakan aplikasi betaDonor ini ada informasi realtime dari Bank Darah.

"Data ini adalah data realtime dan didukung penuh oleh PMI NTT. Jadi untuk tahu info tidak perlu lagi ke PMI cukup lihat di aplikasi ini karena ini realtime " katanya.

Di dalam aplikasi ini ada juga forum sehingga bisa ada informasi. Serta daftar untuk Pendonor.

"Semoga aplikasi ini bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semua, "kata Audrey yang meraih prestasi 1st Winner of English speech Competition 2017 dah Alpha Zetizen of the year 2017 Go to New Zealand.

Tony Dima mengatakan akan dilaksanakan acara donor darah untuk pecahkan rekor MURI pada tanggal 16 dan 17 Agustus dengan target 178018 kantong darah di seluruh Indonesia yang diselenggarakan.

Full Gospel Bussinessmens Fellowship International dan di NTT bekerja sama dengan PSMTII, Grab dan Transmart.

"Kegiatan 16 - 17 Agustus dan 17 mulai jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Panitia menyiapkan doorprize seperti sepeda, HP, TV, kulkas yang diundi 17 agustus di Transmart jam 5 sore," katanya. (*)