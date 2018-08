POS-KUPANG.COM - Kunjungi Kantor Google, Baju Nagita Slavina ini Seharga Satu Unit Sepeda Motor!

Nagita Slavina lagi-lagi bikin takjub penggemarnya karena mengenakan baju ini saat main ke kantor Google.

Kemarin Raffi Ahmad mengunggah fotonya di akun Instagram pribadi yang memperlihatkan jika Nagita Slavina sang istri dan tim YouTube Channel-nya.

Sayanganya Raffi sendiri tak terlihat di antara mereka, hanya terlihat Nagita Slavina dan empat orang pria lainnya.

"Main main ke kantor Google....thank you google, thank you Youtube. Makasiii atas sambutannya mas @wafataftazani .

Tunggu vlog Nagita yaa guysss di @rans.entertainment yaaa" tulis Raffi Ahmad pada caption.

Postingan itu telah diramaikan lebih dari 1000 komentar kurang dari 24 jam.

Salah satunya adalah menyoroti baju yang dikenakan Nagita Slavina kala itu.

Para kaum hawa rupanya banyak yang melirik baju berwarna merah tomat tersebut.

instagram.com/raffinagita1717

Pada akun fashion-pun langsung mencari baju yang dikenakan Gigi itu.

Dan ternyata benar dugaan orang-orang kalau Nagita mengenakan baju mewah dari Balenciaga.