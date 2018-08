BTS Rilis Notes dari The Most Beautiful Moment In Life! Jelang Comeback Love Yourself: Answer

POS-KUPANG.COM - BTS Rilis Catatan Harian dari The Most Beautiful Moment In Life! Jelang Comeback Love Yourself: Answer.

BTS kembali merilis sebuah notes untuk comeback terbarunya.

Seperti yang diketahui jika BTS akan merilis album repackaged bertajuk Love Yourself: Answer.

Love Yourself: Answer akan dirilis pada 24 Agustus 2018.

Notes tersebut diunggah di akun Twitter resmi milik Big Hit Entertainment pada Selasa (7/8/2018) waktu tengah malam Korea.

"Seokjin

3 Agustus tahun 22

Aku membuka pintu penyimpanan di kelas dan masuk ke dalamnya. Di malam musim panas, aku mencium bau jamur dan debu yang menyatu di udara lembab. Beberapa kilas balik melintas di pikiranku.

Sepatu berkilau, ekspresi wajah Namjoon ketika berdiri di luar pntu, pada hari di mana aku mengabaikan Hoseok dan kembali sendirian. Semuanya membuat kepalaku sakit dan perasaanku menjadi rumit.

Aku jatuh ke dalam perasaan yang rumit seperti sebuah rasa sakit, bisa jadi itu adalah sebuah ketakutan. Tanda saat aku terjatuh dengan tubuh dan hatiku sangat jelas. Aku harus keluar dari tempat ini.