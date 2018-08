Berkeringat di Atas Panggung, Jungkook BTS Bikin Army Terkesima: 'Berkharisma'

POS-KUPANG.COM - Tampil berkeringat di panggung, karisma Jungkook BTS curi perhatian netizen Korea, jadi perbincangan di forum!

Jika kamu melihat wajah Jungkook BTS, ada percampuran sempurna antara imut dan gagah.

Dengan matanya yang bulat, Jungkook terlihat imut apalagi ditambah penampakan dua gigi kelincinya yang membuat Jungkook BTS mendapat julukan bayi kelinci.

Saat di luar panggung, Jungkook selalu bertingkah lucu dan gemar makan.

Di usianya yang menginjak 22 tahun, Jungkook masih sering dipanggil atau disebut seperti bayi.

Baca: Catat, 24 Agustus Ini, BTS Comeback!

Baca: Diajak Berpastisipasi Guna Penghormatan Bagi Michael Jackson, BTS Tak Datang, Kenapa?

Jungkook hobi makan (Youtube/BANGTANTV)

Namun begitu tampil di atas panggung, image Jungkook yang imut dan menggemaskan langsung hilang.

Jungkook selalu memberikan segalanya saat dirinya tampil ngedance dan bernyanyi di panggung.

Tak jarang ia selalu terlihat berkeringat banyak saat manggung.

Penampilannya yang berkeringat itu justru mencuri perhatian netizen Korea.

Dilansir dari forum Pann, banyak netizen Korea yang justru terkesima pada karisma Jungkook saat berkeringat di panggung.

Jungkook berkeringat (pann.com)

Jungkook saat di panggung (Pann.com)

Jungkook penuh karisma saat di stage (Pann.com)

Karisma Jungkook BTS (pann.com)

Netter menyebut jika image dan karisma manly Jungkook akan begitu terpancar saat dirinya menari di atas panggung.

Tatapan Jungkook (Pann.com)

Jungkook menarikan MIC Drop (Pann.com)

"Dia menunjukkan bahwa dia sudah debut selama 5 tahun, dia menghancurkan panggung dengan keterampilannya menari ..."

"Serius pesona manly-nya meluap di panggung .... He's not the golden maknae for nothing"

"Jungkook-ah you're so good on stage ㅜㅜㅜㅠ"

Apakah kamu setuju kalau Jungkook berkeringat di panggung menunjukkan karismanya yang badai abis, girls?

Jungkook BTS (Tumblr)

(*)