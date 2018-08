moment to remember dan boys before flowers

POS-KUPANG.COM - 10 Drakor Romantis Lawas yang Pasti Bikin Kamu Baper, Adakah Favoritmu?

Tema cinta memang masih menjadi pilihan menarik untuk dijadikan latar belakang dalam sebuah drama Korea atau drakor.

Adegan-adegan romantis dalam sebuah drama Korea atau drakor tentu saja memberikan kesan tersendiri bagi para penonton.

Nah bagi kalian yang pernah menonton drakor yang diproduksi tahun 2000an tentu saja akrab dengan 16 judul drama berikut ini.

Dilansir dari Koreaboo, yuk nostalgia bersama 16 drakor romantis yang bikin penonton baper!

1. Two Faces Of My Girlfriend (2007)

2. My Sassy Girl (2001)

3. My Little Bride (2004)

4. Windstruck (2004)

5. More Than Blue (2009)

6. Cyrano Agency (2010)

7. The Classic (2003)

8. A Moment To Remember (2004)

9. My Girlfriend Is An Agent (2009)

10. Boys Before Flowers (2009)

Nah siap bernostalgia bersama 10 drakor romantis yang tayang tahun 2000an ini? (pos-kupang.com/eflin rote)