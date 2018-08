Ratusan Anak Muda NTT Dikumpulkan Telkomsel, Apa Yang dilakukan Mereka?

IKUT KEGIATAN-- Anak muda NTT ikut kegiatan The NextDev on the Mission yang diselenggarakan Telkomsel di hotel Sotis, Selasa (31/7/2018)

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | KUPANG-Telkomsel The NextDev and Binar Academy are on The Mission melengkapi generasi muda Indonesia Timur dengan kemampuan yang relevan untuk berkreasi menciptakan produk digital yang tepat guna.

Acara untuk anak muda ini disebut Acara The NextDev on the Mission berlangsung di Hotel Sotis Kupang, Selasa (31/7/2018) diikuti 185 orang.

VP Sales & Marketing Telkomsel Area Jawa Bali, Ericson Sibagariang menjelaskan, keikutsertaan anak muda dari Indonesia Timur pada ajang The NextDev masih sangat minim.

"Tahun ini Telkomsel gelar The NextDev on the Mission 2018 bersama Binar Academy. Program ini adalah program turunan yang akan merambah segmen edukasi digital bagi pemuda-pemudi lokal di Indonesia Timur, khususnya di wilayah Kupang (NTT)," katanya.

Baca: Waspada! Potensi Tinggi Gelombang di Sejumlah Perairan NTT Berkisar 2 Sampai 3 Meter

Ericson mengatakan, berdasarkan data distribusi kepesertaan The NextDev dari 4.091 early stage startup di Indonesia yang terdaftar, hanya 9,93 persen yang berasal dari Indonesia Timur.

Sebagian besar berasal dari kawasan lndonesia Barat.

Jumlah pendaftar di daerah Indonesia Timur didominasi oleh Sulawesi dengan angka 7,5 persen, Papua sebesar 0,1 persen, Maluku 0,2 persen dan Nusa Tenggara 2,4 persen.

"Jumlah pendaftar dari lndonesia Timur tidak mencapai angka 10 persen," ujarnya.

Founder dan President Director Binar Academy, Alamanda Shantika mengatakan, Binar Academy sejak awal hadir di tengah industri digital untuk menghadirkan solusi atas masalah ketidakseimbangan

"Adanya kesamaan visi dengan Telkomsel untuk mewujudkan ekosistem digital yang merata di seluruh Indonesia diharapkan dapat semakin membuka kesempatan untuk menyebarkan edukasi digital ke daerah yang masih memiliki akses terbatas," kata Alamanda.

Acara bertema Bridge The Gap, Evolve The Nation ini memiliki misi untuk mewujudkan dan memperkuat ekosistem digital, mendorong pengembangan dan kemandirian generasi muda, serta meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur.

Disusun sesuai dengan panduan United Nations mengenai Global Goals for Sustainable Development Growth. Kegiatan ini juga fokus pada beberapa poin pengembangan masyarakat. (*)