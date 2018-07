ARMY Kumpulkan Bukti Comeback BTS, 'Love Yourself: Answer' Bertema Retro?

POS-KUPANG.COM - Boyband populer asal Korea, BTS telah mengungumkan comeback mereka pada 28 Agustus 2018 mendatang. Tentu saja album ini sangat dinanti oleh para ARMY.

Album ini dikabarkan akan menjadi album terakhir dari seri Love Yourself. Album bertajuk 'Love Yourself: Answer' ini akan menjadi jawaban kepada ARMY tentang para lelaki yang melepas topeng mereka di akhir video musik 'Fake Love'.

BTS akan memberikan jawaban alias 'answer' dari jati diri mereka sebenarnya kepada para ARMY.

Sebelumnya, BTS telah merilis album berjudul 'Love Yourself: Her', dan 'Love Yourself: Tear'.

Big Hit Entertainment, agensi BTS mengatakan jika ada 7 lagu baru dalam album terbaru BTS.

Akan tetapi, agensi masih merahasiakan detail konsep album terbaru BTS.

Namun, ARMY telah berspekulasi jika album ini nantinya akan bernuansa retro nih!

Dilansir dari allkpop, sebuah video saat dua member BTS, Jin dan Jungkook berada di belakang panggung MAMA. Keduanya bercanda tentang kesiapan untuk panggung MAMA tahun depan.

Ketika itu, Jungkook meminta Jin untuk memberikan sedikit spoiler terkait MAMA show tahun depan.

Jin pun langsung memberikan respon dengan membuat sebuah gerakan tarian dan mengatakan, "konsep retro".

Beberapa klue atau petunjuk tentang album BTS juga datang saat BTS manggung di '2018 Lotte Duty Free Family Concert'. Fans mulai mencurigai kalau BTS mungkin akan merilis vinil (piringan hitam) untuk comeback mereka.

Video latar belakang dari panggung termasuk kode-kode seperti 'LP' dan '33 1/3 rpm'. Semua itu berkaitan dengan rekaman vinil (piringan hitam) mereka.