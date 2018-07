Bokong Artis Korea Cha Eun Woo ASTRO Tertusuk Paku, Begini Kata Dokter Yang Merawatnya

POS-KUPANG.COM - Bokong artis Korea, Cha Eun Woo ASTRO tertusuk paku, lalu begini kata dokter yang merawatnya.

Cha Eun Woo ASTRO menunjukkan bagaimana kekhawatiran adalah hal yang harus direngkuh.

Baru-baru ini Cha Eun Woo ASTRO tampil di program Ask Us Anything JTBC episode 21 Juli 2018.

Dia tampil bersama Im Soo Hyang yang merupakan lawan mainnya di drama My ID is Gangnam Beauty.

Selama segmen corner, para member Ask Us Anything harus menebak jawaban yang benar dari pertanyaan tamu.

Cha Eun Woo menantang mereka dengan bertanya kepada para member tentang bagaimana rasa khawatir bisa membantunya.

"Aku memiliki kekhawatiran, tapi kekhawatiran itu adalah aset besar dalam hidupku. Coba tebak kekhawatiran itu dan bagaimana itu membantuku," kata Cha Eun Woo.

Cha Eun Woo ASTRO (net)

Para member dengan cepat menyadari bahwa kekhawatiran Cha Eun Woo adalah ukuran pantatnya.

Meski bisa menjawab pertanyaan pertama dengan benar, mereka cukup kesulitan untuk menjawab pertanyaan kedua dari Cha Eun Woo.

Cha Eun Woo kemudian memberikan sedikit petunjuk.