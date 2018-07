Hasil Penelitian, Orang Yang Usianya Berakhir di Angka 9 Rawan Selingkuh

POS-KUPANG.COM - Hasil penelitian, orang yang usianya berakhir di angka 9 dan 7 tipe orang ini rawan selingkuh. Pasanganmu termasuk?

Setiap orang pasti tak mau diselingkuhi.

Nah, ada beberoa tanda bagi seseorang yang melakukan perselingkuhan.

Mulai dari kebiasan, gerak tubuh, atau tanda mencurigakan.

Tapi ternyata, menurut penelitian ada 8 tipe orang yang suka selingkuh.

Berikut 8 orang yang suka berselingkuh.

1. Usianya berakhir dengan angka 9

Menurut sebuah jurnal di Proceedings of the Natural Academy of Sciences, orang dengan usia yang berakhiran dengan angka 9 cenderung suka selingkuh.

Alasannya orang-orang usia dengan berakhir dengan angka 9 seperti 19,29,39 dan seterusnya rawan mengambil keputusan yang mengubah hidupnya saat mendekati usia baru.

2. Pria bertubuh tinggi