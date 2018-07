Catat Jadwal Comeback dan Debut Idol K-Pop Pertengahan Juli 2018, Ada Favoritmu?

POS-KUPANG.COM - Memasuki pertengahan bulan Juli 2018, beberapa comeback dan debut K-Pop sudah dimulai.

Tentu saja comeback dan debut K-Pop ini dinantikan para fans.

Kalau kamu penggemar berat K-Pop, wajib banget catat jadwal comeback dan debut idola kamu.

Dilansir dari Soompi, inilah jadwal comeback dan debut K-Pop dari pertengahan sampai akhir Juli 2018.

1. 16 Juli

MAMAMOO akan melakukan comeback dengan mini album bertajuk Red Moon dan tittle track Egotistic.

Selain itu ada juga SEVENTEEN yang akan comeback dengan mini album You Make My Day dan tittle track Oh My!

2. 17 Juli

Ashley Ladies' Code akan melakukan debut solo dengan Here We Are.

Ada juga Holland yang akan comeback dengan single terbaru berjudul I'm So Afraid.