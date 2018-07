Penggemar V BTS, Ini Kehidupan Pribadi, Makanan Kesukaan dan Fakta Tentang V

POS-KUPANG.COM - Penggemar V BTS, mau tahu kehidupan pribadi, makanan kesukaan dan fakta-fakta lain tentang V alias Kim Taehyung. Yuk kepoin.

Bicara Kpop, tentu nggak terlepas dari bias alias member yang paling kita suka. Salah satunya Kim Taehyung alias V dari BTS. Why?

Karena selain wajahnya yang super cute (we knew that!), V baru saja mendapat predikat the most fashion-forward dresser dari Vogue.

Hmmm… Cowok kelahiran 30 Desember 1995 memang perhatian banget sama penampilannya.

Selain itu, V juga punya fakta-fakta tentang dirinya yang bakal bikin kamu merasa lebih dekat sama dia!

1. Nama Panggilan Khusus

Filosofi di balik nama panggilan Tae-Tae untuk V ternyata simpel banget: kata teman-temannya nama ini gampang disebut. Kalau alasan ia dijuluki Blank Tae, nggak lain karena blank expression yang sering ia tunjukkan. Hahaha… Gemas!

V BTS (net)

2. Makanan Kesukaan V

V dikabarkan paling suka sama makanan asli Korea, yakni Japchae. Yup, makanan sejenis sohun yang dihidangkan dengan sayuran dan daging ini memang enak banget. CG! pun suka! Hehehe… Duh, jadi pingin ngajak V makan Japchae bareng deh kalau dia ke Indonesia lagi!

3. Kebiasaan Unik V