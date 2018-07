Kebohongan Seseorang Dapat Dilihat Dari 4 Tanda Dalam Sikapnya Ini, Ayo Disimak

POS-KUPANG.COM - Kebohongan seseorang dapat dilihat dari 4 tanda dengan sikapnya seperti ini, ayo disimak.



Kepercayaan adalah hal paling berharga dalam bersosialisasi dengan orang lain.

Dari cara kita bercerita dapat menentukan kualitas diri kita loh, apakah kita jujur atau sebaliknya.

Sayangnya manusia bukan Pinokio yang bisa memanjangkan hidungnya saat berbohong.

Tapi seorang penulis buku, Blanca Cobb dalam tulisannya "Method of the Masters" dan Traci Brown, penulis "How to Detect Lies, Fraud and Identity Theft" mengamati ekspresi wajah, isyarat tangan dan perilaku gelisah orang-orang yang diduga sedang berbohong nih.

"Entah seorang pembohong berpengalaman atau tidak, menutupi sesuatu bisa menjadi urusan yang menegangkan dan tekanan ini dapat diwujudkan dalam ekspresi diri," kata Cobb.

Dilansir dari Intisari, Grid.ID sudah merangkumnya untuk kamu 4 tanda orang yang sedang berbohong.

1. Kontak mata

Tanda paling jelas dari orang yang sedang nggak jujur adalah mereka akan merasa nggak nyaman dengan cara menghindari kontak mata.

2. Gerakan wajah dan tangan

Cobb dan Brown juga mengatakan, sikap mengerlingkan mata, mengerucutkan bibir, menahan senyum dan berkedip berulang kali bisa jadi pertanda seseorang sedang berbohong.