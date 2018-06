Mike Tyson Nyaris Berkelahi dengan Don King, Ini Penyebabnya

POS-KUPANG.COM | NEW YORK - Legenda tinju kelas berat Mike Tyson nyaris terlibat keributan dengan promotor tinju ternama Don King saat keduanya bertemu di New York, Sabtu pekan lalu.

Pada masa jaya Tyson pada dekade 1980-an, petinju asal Catskill, New York ini cukup dekat dengan Don King yang pada masa itu memegang dominasi sebagai promotor tinju dunia.

Ia menjadi penyelenggara pertarungan besar dan legendaris pada kelas berat termasuk pertarungan Mohammad Ali hingga Mike Tyson.

Namun hubungan ini kemudian merenggang dengan Tyson menuduh Don King telah merampok sebagian besar pendapatannya sebagai petinju profesional.

Tyson bahkan pernah mengajukan tuntutan hukum kepada King untuk memberi ganti rugi hingga 100 juta dolar AS. Keduanya bertemu dalam acara Boxing Hall of Fame di New York, sabtu (10/06/2018) lalu.

Tyson saat itu tampil sebagai salah satu pembicara dalam acara talk show. Don King yang datang dari arah belakang panel berjalan ke arah para pembicara dan meletakkan tangannya di pundak Tyson.

Tyson kemduian menoleh untuk melihat siapa yang menyentuhnya. Ia kemudian terlibat dalam pertukaran kata dengan King, sebelum meraih gelas dan melemparkan air ke arah promotor ternama tersebut. Namun Tyson kemudian menyesalkan tindakannya.

"Seharusnya saya tidak melakukan hal itu, karena sangat tidak dewasa," kata Tyson. "Tetapi anda tahu kan? Ia menyentuh saya, menepuk pundak saya. Saya merasa, entahlah..."

"Di sana dia berbicara seolah teman lama saya dan itu omong kosong," ungkjap Tyson usai kejadian.

Beberapa insan tinju yang menyaksikan kejadian tersebut menganggap keduanya tengah bergurau.

Namun Tyson, 52, kemudian membenarkan bahwa dirinya memang tidak suka kepada promotor tinju yang telah berusia 86 tahun tersebut. (*)