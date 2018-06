Ngajak Ngamar Via Vallen, Pemain Sepak Bola Terkenal Indonesia Ini Ramai Dihujat Netizen

POS-KUPANG.COM - Via Vallen baru saja mengalami kejadian tak menyenangkan.

Dilansir dari Instagram resminya, Via mengunggah kegelisahannya akibat pelecehan seksual yang baru saja dialaminya.

Dalam Insta Story tersebut, Via menyebutkan bahwa ada seorang pemain sepak bola terkenal di Indonesia yang mengirimkan Direct Message tidak sopan kepadanya.

"I want you sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes," bunyi pesan tersebut.

Via juga mengaku ia tak kenal dan tak pernah bertemu dengan pesepakbola tersebut.

Ia merasa dipermalukan dengan pesan tersebut.

Instagram/Via Vallen

Tak lama, sang pesebakbola mengirim DM lagi via Instagram.

Ia menanyakan mengapa Via menscreenshot percakapan mereka.

Namun Via menjawab di Insta Story bahwa ia akan menutupi identitas pesepakbola itu.

Screenshot Insta Story Via Vallen

Insta Story Via kemudian diunggah ulang oleh akun gosip Lamis Corner pada Selasa (5/6/2018) pagi.