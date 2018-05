Maria Indonesian Idol Tampil Pada Launching All New Ertiga di Lippo Plaza Kupang

Laporan Wartawan POS-KUPANG. COM, Hermina Pello

POS-KUPANG. COM|KUPANG - - Malam ini akan dilaksanakan launching All New Ertiga dari PT SBM dan dalam acara ini akan dimeriahkan oleh Maria Indonesian Idol.

Baca: Simak! Ini Prakiraan Cuaca di Wilayah NTT dan Sekitarnya Hari Ini

Baca: Dekatkan Keakraban, Kadis Pertanian Sumbar Gelar Jalan Santai

Baca: Panitia Seleksi Sudah Siapkan 4 Sekolah

Baca: Murid di Malaka Wajib Pakai Pakaian Adat Saat Terima Surat Lulus

Acara launching di Atrium Lippo Plaza Kupang dimana Maria akan menyanyikan lagu sebanyak tujuh lagu

All New Ertiga adalah mobil terbaru keluarga Indonesia, the new face of urban MPV, All New Ertiga dengan tampilan baru yang lebih premium lebih panjang lebih lebar dan lebih nyaman dari sebelumya.

Harga khusus ini mulai dari periode launching 26 Mei - 11 Juni 2018 untuk program harga khusus untuk All New Ertiga GA M/T dengan harga Rp 202.500.000, All New Ertiga GL A/T dengan harga Rp 234.500.000, All New Ertiga GL M/T Rp 221.500.000, All New Ertiga GX M/T Rp 233.500.00d dan GX A/T Rp 247.500.000.(*)