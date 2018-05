Nasib Para Master Kungfu Kini. Kondisi Jet Li Mengkhawatirkan, Sammo Hung Lumpuh, Duh Tuhan. . .

POS-KUPANG.COM -- Para penggemar film action di era 1990an sampai 2010an, jarang yang tak mengenal Bruce Lee, Jet Li, Sammo Hung, dan Jackie Chan. Para aktor dari Asia Timur ini menembus film hollywood atas aksi gila mereka.

Namun bagaimana kabar mereka saat ini.

Kabar mengejutkan datang dari aktor laga Jet Li. Kondisi kesehatannya yang buruk membuat penampilannya para penggemarnya kaget.

Melansir dan menerjemahkan artikel South China Morning Post berjudul "Is this the same Jet Li we all know? Martial arts legend battles illness and injuries as fans express shock". Sebuah foto menunjukan Jet Li yang terlihat sangat tua.

Ia mengalami masalah kesehatan yakni tingkat hipertiroidisme dan masalah tulang belakangnya.

Ikon Hollywood, yang membintangi Lethal Weapon 4, Romeo Must Die dan lebih baru-baru ini Expendables 2, mengungkapkan lima tahun lalu dia telah menderita hipertiroidisme.

Jet Li (scmp.com)

Foto terbaru dia mengunjungi sebuah kuil di Tibet telah banyak beredar dengan banyak orang terkejut oleh penampilan Li yang lemah.

Foto itu juga menunjukkan dia harus dibantu ketika dia berjalan.

Tahun lalu, aktor kelahiran Beijing berusia 55 tahun itu berbicara tentang penyakitnya setelah lama absen dari mata publik.

Ia muncul saat jamuan makan malam amal One Foundation di ibukota Cina.