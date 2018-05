Lebih 40 Tahun Meninggal, Gitar Legendaris Bob Dylan laku Hampir Setengah Juta Dolar AS

POS KUPANG.COM - - Sebuah gitar yang berperan kunci dalam evolusi musik Bob Dylan -- dari folk ke musik rock -- terjual dengan harga 495ribu dolar AS dalam sebuah lelang di AS, Sabtu (19/5) waktu setempat.

Gitar berjenis Fender Telecaster 1965 milik Robbie Robertson, gitaris Dylan, yang digunakan juga oleh Dylan, Eric Clapton dan George Harrison, menurut Rumah Lelang Julien's Auction di Amerika Serikat.

Baran igtu awalnya diharapkan bisa terjual antara 400ribu hingga 600ribu dolar AS.

Gitar berkelir cokelat kombinasi putih itu menandai perubahan musik Dylan dari bergaya folk seperti "The Times They Are A-Changin pada 1964 menuju era rock "Like a Rolling Stone" pada 1965.

Selain milik Dylan, gitar lain yang terjual dalam pelelangan antara lain gitar listrik pertama George Harrison bermerek Hofner Club 40 seharga 40ribu dolar AS dan gitar Fender Telecaster yang dibuat untuk Elvis Presley pada 1968 seharga 115ribu dolar AS.

Lebih dari 40 tahun setelah kematiannya, barang-barang milik Elvis Presley masih memiliki harga yang bagus.

Sabuk yang dipakai Elvis saat konser di Hawaii pada 1972 terjual seharga 354,4 ribu dolar AS. Cincin berlian berbentuk bintang yang disumbangkan Elvis kepada fans di konser pada tahun 1975 laku 100ribu dolar AS.

Lelang juga mencakup barang-barang milik Elton John, Britney Spears dan Michael Jackson. Jaket kulit dan celana setelan dari penyanyi "Thriller" bersama kemeja kuningnya juga terjual 217ribu dolar AS, kata Julien, demikian AFP. (*)

