Mario Indonesian Idol Dukung Peluncuran All New Ertiga, Mari Kunjungi Yuk

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Mario Indonesian Idol akan hadir dalam peluncuran All New Ertiga di Kupang. Launching ini akan berlangsung di Lippo Plaza Kupang, Sabtu (26/5/2018) malam mulai pukul 19.00 Wita.

PIC PT Surya Bahana Mahkota, Musawir, Sabtu (12/5/2018), mengatakan, dalam peluncuran ini ada doorprize, grandprize, hadiah langsung dan suvenir cantik.

Musawir mengatakan, sebagai dealer mobil Suzuki di NTT memberikan kesempatan kepada masyarakat NTT untuk memiliki mobil ini dan sudah membuka open indent sebesar Rp 5 juta rupiah.

Menghadirkan gear terbaru keluarga Indonesia, the new face of urban MPV, All New Ertiga

dengan tampilan baru yang lebih premium, lebih panjang, lebih lebar dan lebih nyaman dari sebelumnya.

"Juga disertai dengan mesin baru1,5l yang semakin bertenaga tetap irit bahan bakar All New Ertiga, gear to gather," katanya. (*)