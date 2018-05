Mulan Jameela dan Krisdayanti Miliki Kesamaan di Foto Ini! Netizen : Sama Sifat Yang Ini Lho

POS-KUPANG.COM--Mulan Jameela membagikan potret kebersamaan dengan teman-teman sosialitanya di Instagram.

Pada foto tersebut, Mulan dan tujuh temannya kompak mengenakan busana bertema hitam putih.

"In the beginning it was all black and white," tulis Mulan dalam caption.

Postingan Mulan kini menjadi sorotan publik.

Pasalnya, diva Indonesia, Krisdayanti Lemos turut bergabung di dalam foto itu.

Mulan Jameela dan Krisdayanti Dibilang Miliki Kesamaan Sifat di Foto Ini! (IG)

Beberapa netizen mengatakan bahwa Mulan dan KD memiliki kesamaan sifat.

"Ada dua orang di sini yang sama sifatnya," tulis pemilik akun @aurel_vien.

"Mbak dan Mimi KD mirip," tulis pemilik akun @dewiagustina95.

Baca: Komedian Sule Berbagi Postingan Ini Tepat Pada Tanggal Digugat Cerai Istri, Fans Sedih

Baca: Duh, Tak Disangka Bayi Usia 4 Hari Turut Terjebak dalam Kerusuhan di Mako Brimob

"Ini mahluk Tuhan yang kecantikannya digunakan untuk menggoda," tulis pemilik akun @seriantysiregar.

Pendapat publik tentu beralasan.