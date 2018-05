Profesor Tan Feliks Apresiasi Karya Ramses

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO- Akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Prof. Tan Feliks, M.Ed, Ph.D, memberikan apresiasi atas terbitnya buku percakapan Bahasa Inggris tentang tujuan wisata Manggarai Barat, berjudul An English Conversation Book On Tourism Destinations In West Manggarai yang ditulis oleh Maksimus Ramses Lalongkoe.

"Saya sungguh menghargai dedikasi, ketulusan dan kerja keras dari penulis. Saya salut dalam banyak hal dari buku ini, dari segi isi walaupun banyak yang kritik dan masih adanya kelemahan," kata Profesor Tan saat peluncuran buku itu di Aula Stelamaris Labuan Bajo, Jumat (4/5/2018).

Apresiasi yang sama disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Blasius Jeramun yang hadir saat peluncuran.

"Saya salut kepada penulis karena bisa menemukan hal besar lewat buku ini, saya bangga. Buku ini bisa menjadi jembatan, alat komunikasi masyarakat karena mudah dicerna," kata Blasius.

Peluncuran buku itu menghadirkan tiga orang panelis dari Undana Kupang yakni, Prof. Dr. Jimmy Pello, SH. MH; Prof. Tan Feliks, M.Ed, Ph.D dan Piet Elias Jemadu, SH.M.Hum.

Hadir penulis buku Staging Point RI Abad 21 Komarudin Watubun, mantan duta besar Indonesia di Peru Beti Fernandes, para pegiat pariwisata, sejumlah guru sekolah di Labuan Bajo, tokoh masyarakat, tokoh muda, aktivis partai politik dan para pelajar.(*)

