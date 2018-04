Rilis Album Baru, BTS Siap Comeback. Netizen Korea Sebut Bangtan Sudah Beda. Masa?

POS-KUPANG.COM - BTS mendadak ungkap tanggal perilisan album terbaru mereka, begini sambutan netizen Korea Selatan.

Pada Senin lalu (16/4), BigHit Entertainment tiba-tiba mengejutkan penggemar dengan merilis tanggal comeback BTS.

BTS dikonfirmasi akan comeback pada 18 Mei 2018 mendatang.

Album BTS kali ini bertajuk Love Yourself 轉 ‘Tear'.

Love Yourself 轉 ‘Tear' merupakan album seri kedua Love Yourself setelah Her.

Comeback BTS kali ini lebih istimewa dibandingkan sebelumnya.

BTS mempersembahkan full album untuk para penggemarnya.

Ini merupakan full album ketiga yang pernah dirilis BTS.

BTS Euphoria (Youtube)

Berita ini mendapat respon positif dari netizen Korea.

Beberapa netter tak sabar menantikan album BTS kali ini lantaran mereka menganggap level album Bangtan sekarang sudah naik level.