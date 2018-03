Partai Ini Usulkan AHY Jadi Menhan dan Tri Rismaharini Jadi Menpan RB

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjaring aspirasi masyarakat terkait nama-nama tokoh yang layak dijadikan anggota kabinet yang membantu Presiden Joko Widodo jika terpilih lagi dalam Pilpres 2019 mendatang.

Dua nama yang muncul adalah Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dan politisi Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

"Karena kami tidak seperti yang lain, yang cuma ribut soal cawapres. Tapi kami sudah memikirkan hingga susunan kabinet," ujar Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, dalam jumpa pers di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Minggu (25/3/2018).

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini usai kosultasi soal pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2014). (Warta Kota/Henry Lopulalan)

Agus Harimurti Yudhoyono yang sering disapa AHY itu diusulkan menjadi menteri pertahanan. Antoni menyebutkan, AHY merupakan lulus Akademi Militer dengan predikat terbaik dan meraih penghargaan pedang Tri Sakti Wiratama dan Adhi Makayasa pada Desember 2000.

Putra Presiden keenam RI itu juga memiliki latar belakang pendidikan yang memadai. AHY pernah mengikuti Sekolah Dasar Kecabangan Infanteri dan lulus terbaik Kursus Combat Intel pada tahun 2001.

AHY mendapatkan gelar Master of Science in Strategic Studies dari Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University.

Dalam dunia militer, AHY pada 2002 menjadi Komandan Peleton di Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak, jajaran Brigif Linud 17 Kostrad yang berpartisipasi dalam Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh.

PSI juga mengusulkan agar Tri Rismaharini dapat diangkat menjadi menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Menurut PSI, Risma berhasil menjadikan Kota Surabaya dari kumuh menjadi kota yang hijau dan tertata rapi. Selama kepemimpinannya, Kota Surabaya mendapat delapan penghargaan Adipura secara berturut-turut.

Atas prestasinya mengubah wajah Kota Surabaya menjadi hijau, Risma pernah dinobatkan sebagai walikota terbaik ketiga di dunia versi World City Mayors Foundation.

"Sebagai pejabat publik, Risma dikenal bersih, tanpa kompromi, dan cepat. Beliau kerap menolak pelaksanaan proyek-proyek mercusuar yang tidak memiliki manfaat besar bagi masyarakat luas," kata Antoni. (*)