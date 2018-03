Dian Sastro Terlihat Pegang Rokok pada Acara Ulang Tahun, Ini Jawabannya atas Kritikan Warganet

POS-KUPANG.COM - Aktris kenamaan Dian Paramita Sastrowardoyo alias Dian Sastrowardoyo kini tengah jadi sorotan publik, pasca beredarnya video saat dirinya tengah merayakan pesta ulang tahun beberapa waktu lalu.

Dalam video tersebut, terlihat Dian sedang asyik berjoget dengan teman-temannya sembari memegang sebatang rokok di antara jari-jemarinya.

Keberadaan video tersebut sontak membuat banyak warganet terkejut.

Pasalnya, sosok Dian yang selama ini cukup dikagumi banyak orang dari berbagai kalangan seakan pudar usai mengetahui ibu dua anak itu ternyata adalah seorang perokok.

Beberapa unggahan terakhir di Instagramnya pun mendadak dipenuhi komentar-komentar dari warganet soal dugaan bahwa Dian selama ini merokok.

Melihat banyaknya komentar kekecewaan, perempuan kelahiran Jakarta, 16 Maret 1982 itu membalas komentar dengan berkata, "Thank you all guys.. for the warm wishes ( Terima kasih semuanya guys .. untuk permohonan yang hangat)," tulis Dian Sastrowardoyo.

Setelahnya, salah seorang sahabat Dian, yakni Titi Kamal juga turut mengucapkan selamat.

"Happy bday my dearest Cinta @therealdisastr sehat dan sukses terus cantikkk," tulis akun @titi_kamall.

Meski videonya kini heboh dan diunggah oleh sejumlah akun gosip pada Instagram, pemeran Cinta dalam film Ada Apa Dengan Cinta itu masih belum mengklarifikasi soal kebenarannya merokok atau tidak.

Terlepas dari masalah tersebut, selamat ulang tahun ya, Dian. (*)

