Aduh, Suami Pergoki Istrinya Check Out dari Hotel dengan MC Pernikahannya

POS-KUPANG.COM-- Kasus perselingkuhan rumah tangga kembali menyebar luas di media sosial kali ini bukan pelakor, tapi pebinor atau perebut bini orang.

Bahkan perselingkuhan ini juga diakui sendiri oleh pria yang menjadi pebinor.

Perselingkuhan ini diketahui oleh sang suami saat istri dan pebinor itu check out dari hotel.

Sungguh mengejutkan, ternyata orang ketiga yang hadir dalam rumah tangga mereka adalah MC pernikahan pasangan itu.

Kejadian ini diketahui sang suami saat baru sebulan membina rumah tangga dengan wanita tersebut.

Si suami kemudian mengunggah foto istri dan pebinor saat sedang check out ke Instagram.

Melalui akun Instagram @m*****l_s*******_a** si suami memposting foto berikut ini pada tanggal 12 maret 2018.

Akun Instagram @m*****l_s*******_a** juga menulis:

"This is what happens when you marry and adopted #whore. After a 1 month of wedding, you caught your wife, cheating with another man. Checking out from a hotel. @ol********** @b**********_mc"

Perselingkuhan dalam rumah tangga MS (suami) dan OC (istri) ini bahkan sampai disebarluaskan oleh beberapa akun.

Ilustrasi (shutterstock)

Salah satunya diunggah oleh akun Instagram @viraalkan_.

Dalam postingan akun Instagram @viraalkan_ tanggal 17 Maret 2018 diposting dua foto.

"Slide pertama: suami memergoki istrinya lagi chek out di hotel sama cowo. Padahal usia pernikahan baru sebulan menikah. Padahal si cowonya adalah mc pernikahanya duku di gereja.

Slide ke dua: permintaan maaf dari pebinor" tulis @viraalkan_ . Postingan @viraalkan_

Postingan @viraalkan_ (Instagram) Pebinor yang jadi pengganggu rumah tangga MS dan OC sempat mengunci akun Instagramnya.